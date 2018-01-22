Родченков дал показания по видеосвязи на слушаниях дел российских конькобежцев в CAS

Короткая ссылка
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков дал показания по видеосвязи на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делам российских конькобежцев.

Как сообщает «Р-спорт» со ссылкой на представителя пресс-службы Союза конькобежцев России, во время дачи показаний лицо Родченкова было закрыто экраном и присутствующим на слушаниях были видны только его руки.

Ранее сообщалось, что Макларен и Родченков выступят в CAS по делам отстранённых от ОИ российских спортсменов только один раз.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Допинг Зимние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru