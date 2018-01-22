Родченков дал показания по видеосвязи на слушаниях дел российских конькобежцев в CAS

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков дал показания по видеосвязи на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делам российских конькобежцев.

Как сообщает «Р-спорт» со ссылкой на представителя пресс-службы Союза конькобежцев России, во время дачи показаний лицо Родченкова было закрыто экраном и присутствующим на слушаниях были видны только его руки.

Ранее сообщалось, что Макларен и Родченков выступят в CAS по делам отстранённых от ОИ российских спортсменов только один раз.