СМИ: Футболист «Зенита» Кришито хочет вернуться в Италию

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Защитник «Зенита» Доменико Кришито отказался продлевать контракт с санкт-петербургским клубом и намерен покинуть команду.

Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Контракт итальянца с «Зенитом» истекает летом 2018 года.

В частности, Кришито хочет перейти в «Дженоа», где он и начинал свою карьеру. Переход может состояться в зимнее трансферное окно либо после окончания действующего контракта.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отказался отпускать Кришито в «Интер».

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