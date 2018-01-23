СМИ: Футболист «Зенита» Кришито хочет вернуться в Италию
Защитник «Зенита» Доменико Кришито отказался продлевать контракт с санкт-петербургским клубом и намерен покинуть команду.
Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Контракт итальянца с «Зенитом» истекает летом 2018 года.
В частности, Кришито хочет перейти в «Дженоа», где он и начинал свою карьеру. Переход может состояться в зимнее трансферное окно либо после окончания действующего контракта.
Ранее сообщалось, что «Зенит» отказался отпускать Кришито в «Интер».
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