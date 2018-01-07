СМИ: «Зенит» отказался отпускать Кришито в «Интер»

Миланский «Интер» планировал подписать капитана санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито в январе.

Как передаёт FC Inter News со ссылкой на Sky Sport, итальянцы начали переговоры по этому вопросу с «Зенитом», но они не имели положительного результата.

Кришито заинтересован в возвращении на родину, его контракт с сине-бело-голубыми истекает летом 2018 года.

Ранее сообщалось, что Кришито посетил матч «Дженоа» и намерен перебраться в генуэзскую команду.