СМИ: «Зенит» отказался отпускать Кришито в «Интер»
Миланский «Интер» планировал подписать капитана санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито в январе.
Как передаёт FC Inter News со ссылкой на Sky Sport, итальянцы начали переговоры по этому вопросу с «Зенитом», но они не имели положительного результата.
Кришито заинтересован в возвращении на родину, его контракт с сине-бело-голубыми истекает летом 2018 года.
Ранее сообщалось, что Кришито посетил матч «Дженоа» и намерен перебраться в генуэзскую команду.
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