Футболист «Зенита» Кришито посетил матч «Дженоа» и намерен перебраться в генуэзскую команду

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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито посетил матч 20-го тура чемпионата Италии по футболу между «Дженоа» и «Сассуоло».

Как сообщает Calciomercato, спортсмен, который летом получит статус свободного агента, намерен подписать контракт с генуэзской командой, где выступал до 2011 года.

Однако препятствием для перехода может стать заработная плата итальянца.

Интерес к Кришито проявляют «Наполи» и «Интер».

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» предложил €2 млн за защитника «Зенита» Кришито.

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