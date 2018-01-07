Футболист «Зенита» Кришито посетил матч «Дженоа» и намерен перебраться в генуэзскую команду
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито посетил матч 20-го тура чемпионата Италии по футболу между «Дженоа» и «Сассуоло».
Как сообщает Calciomercato, спортсмен, который летом получит статус свободного агента, намерен подписать контракт с генуэзской командой, где выступал до 2011 года.
Однако препятствием для перехода может стать заработная плата итальянца.
Интерес к Кришито проявляют «Наполи» и «Интер».
Ранее сообщалось, что «Фенербахче» предложил €2 млн за защитника «Зенита» Кришито.
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