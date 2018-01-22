Журова: Виктор Ан — бог шорт-трека, и МОК только что лишил соревнования главного героя

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала сообщение о недопуске шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана к участию в Играх 2018 года.

«Такое решение — бред. Складывается ощущение, что это какая-то двойная спланированная история. Никак, кроме абсурдом, её назвать нельзя. Понятное дело, что корейцам в Пхёнчхане он не нужен. Я не понимаю, как можно проводить Олимпиаду без бога шорт-трека? Тем более соревнования проходят на его родине. Нет никаких сомнений, что Виктор Ан — бог шорт-трека. И Международный олимпийский комитет (МОК) только что лишил соревнования главного героя», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что, по всей видимости, речь в данной ситуации идёт не о количестве медалей — имеет место политический аспект.

«Все понимали, что в Корее Виктор Ан, выступающий за Российскую Федерацию, — раздражающая ситуация. Но вообще мне непонятно, как бога можно не допустить до Олимпиады, когда выполнил все нормативы? Не знаю, как у них это получилось», — добавила спортсменка.

22 января в СМИ появилась информация, что Ан не допущен к участию в ОИ-2018.

Ранее сообщалось, что в МОК не стали комментировать информацию об отстранении шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана от Игр-2018.