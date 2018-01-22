«Интер» арендовал футболиста «Барселоны» с правом выкупа

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Миланский «Интер» объявил по переходе полузащитника «Барселоны» Рафиньи на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба «Интера», соглашение с 24-летним воспитанником «Барселоны» рассчитано до 30 июня 2018 года.

Отмечается, что в контракте игрока прописана опция выкупа за €35 млн.

Рафинья дебютировал в основном составе «Барселоны» 9 ноября 2011 года. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в одном матче за каталонский клуб, выйдя на замену в игре Кубка Испании с «Эспаньолом».

Ранее сообщалось, что Алексис Санчес перешёл в «Манчестер Юнайтед».

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