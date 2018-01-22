Санчес перешёл в «Манчестер Юнайтед»

Английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сообщили о подписании контрактов с Алексисом Санчесом и Генрихом Мхитаряном соответственно.

Детали контракта Санчеса с МЮ пресс-служба клуба не разглашает.

В «Арсенале» сообщили, что соглашение Мхитаряна с клубом является долгосрочным, не уточняя детали.

Санчес выступал за канониров с 2014 года, перейдя из «Барселоны».

Мхитарян стал игроком МЮ в 2016 году после трансфера из дортмундской «Боруссии».

Ранее сообщалось, что «Барселона» выступила с официальным заявлением относительно возможного трансфера футболиста Антуана Гризманна.