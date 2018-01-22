Санчес перешёл в «Манчестер Юнайтед»
Детали контракта Санчеса с МЮ пресс-служба клуба не разглашает.
We are delighted to announce the signing of @Alexis_Sanchez from Arsenal.— Manchester United (@ManUtd) 22 января 2018 г.
Full details: https://t.co/nUitNnNbV9pic.twitter.com/S3ft22e7Jo
В «Арсенале» сообщили, что соглашение Мхитаряна с клубом является долгосрочным, не уточняя детали.
Санчес выступал за канониров с 2014 года, перейдя из «Барселоны».
Мхитарян стал игроком МЮ в 2016 году после трансфера из дортмундской «Боруссии».
Ранее сообщалось, что «Барселона» выступила с официальным заявлением относительно возможного трансфера футболиста Антуана Гризманна.