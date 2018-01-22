Тренер фигуристов Бобровой и Соловьёва: ребята будут готовы откатать четыре программы на Олимпиаде, если будет нужно

Тренер Александр Жулин прокомментировал выступление своих подопечных Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.

«Ребята сумели выстоять в этой непростой ситуации, когда стали четвёртыми в коротком танце. Мы понимали, что будет непростая ночь перед произвольным. Они уже давно не были в такой ситуации, если вообще когда-либо были. Но молодцы, Катя и Дима собрались, послушались наших советов, что не надо испытывать ужас, а нужно просто выйти и показать свой танец. Они по праву заняли своё второе место. Я горжусь ребятами, они надёжные и на них можно ставить, когда есть какая-то проблема. Кто-то другой бы сломался после четвёртого места. Это бойцовая пара, и к Олимпиаде мы ещё прибавим», — рассказал Жулин в эксклюзивном интервью RT.

Тренер также отметил, что дуэт Боброва/Соловьёв готов выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане как в соревновании танцевальных пар, так и в командном турнире.

«Сначала, конечно, нас должны поставить. Если так надо для команды, для страны, то никаких вопросов нет. Будет огромный перерыв, а мы и так каждый день делаем прокаты. Это не будет представлять большой проблемы. Пускай руководство решает, а сами ребята будут готовы», — сказал Жулин.

Ранее он выразил уверенность, что Алина Загитова не повторит судьбу Юлии Липницкой.