Жулин назвал манеру катания фигуриста Алиева канадско-американской

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Тренер Александр Жулин прокомментировал выступления российских фигуристов в мужском одиночном катании на чемпионате Европы в Москве.

«Серебро Дмитрия Алиева было огромной неожиданностью. Александр Самарин мне казался более надёжным в этом сезоне. Я был уверен, что Михаил Коляда попадёт в олимпийскую команду, потому что своей приличной второй оценкой он может компенсировать возможные падения на прыжках. Коляде удаётся всегда докручивать лутц, так что он всё равно приносит приличные баллы», — сказал Жулин в эксклюзивном интервью RT.

Он также обратил внимание на успех россиянина Дмитрия Алиева.

«А успех Алиева действительно стал сюрпризом. Он ведь даже одну тренировку пропустил, потому что забыл в гостинице ботинки. Даже без разминки Дмитрий показал отличный прокат. Думаю, ему вообще можно теперь не тренироваться. Я шучу, конечно, но парень он очень талантливый, катается в канадско-американской манере, у него очень красивая пластика. Я очень рад за Алиева», — отметил тренер.

Ранее Жулин назвал причины своих слёз на чемпионате России по фигурному катанию.

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