Жулин назвал причины своих слёз на чемпионате России по фигурному катанию

Александр Жулин, тренер российских фигуристов Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва, назвал причины своих слёз на чемпионате России.

Боброва и Соловьёв завоевали золотые медали в танцах на льду на чемпионате России. После исполнения ими произвольной программы Жулин заплакал.

«Слёзы я не смог сдержать из-за того, что у меня умерли родители в течение трёх месяцев. Ещё Никита Кацалапов травму получил, всё покатилось, это был эмоциональный всплеск», — цитирует Жулина «Р-Спорт».

Тренер также сообщил, что после чемпионата Европы у пары Боброва — Соловьёв будет выходной, а затем фигуристы начнут подготовку к Олимпийским играм.

Ранее Жулин заявил, что танцевальная пара Боброва — Соловьёв претендует на бронзу в фигурном катании на ОИ-2018.