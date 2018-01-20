Жулин назвал причины своих слёз на чемпионате России по фигурному катанию
Боброва и Соловьёв завоевали золотые медали в танцах на льду на чемпионате России. После исполнения ими произвольной программы Жулин заплакал.
«Слёзы я не смог сдержать из-за того, что у меня умерли родители в течение трёх месяцев. Ещё Никита Кацалапов травму получил, всё покатилось, это был эмоциональный всплеск», — цитирует Жулина «Р-Спорт».
Тренер также сообщил, что после чемпионата Европы у пары Боброва — Соловьёв будет выходной, а затем фигуристы начнут подготовку к Олимпийским играм.
Ранее Жулин заявил, что танцевальная пара Боброва — Соловьёв претендует на бронзу в фигурном катании на ОИ-2018.