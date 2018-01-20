Жулин назвал причины своих слёз на чемпионате России по фигурному катанию

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Александр Жулин, тренер российских фигуристов Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва, назвал причины своих слёз на чемпионате России.

Боброва и Соловьёв завоевали золотые медали в танцах на льду на чемпионате России. После исполнения ими произвольной программы Жулин заплакал.

«Слёзы я не смог сдержать из-за того, что у меня умерли родители в течение трёх месяцев. Ещё Никита Кацалапов травму получил, всё покатилось, это был эмоциональный всплеск», — цитирует Жулина «Р-Спорт».

Тренер также сообщил, что после чемпионата Европы у пары Боброва — Соловьёв будет выходной, а затем фигуристы начнут подготовку к Олимпийским играм.

Ранее Жулин заявил, что танцевальная пара Боброва — Соловьёв претендует на бронзу в фигурном катании на ОИ-2018.

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