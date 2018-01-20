Жулин считает, что танцевальная пара Боброва — Соловьёв претендует на бронзу в фигурном катании на ОИ-2018

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Тренер Александр Жулин заявил, что российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв будут претендовать на бронзу Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

«Всё возможно в этом мире, лёд скользкий. Думаю, третье место Олимпиады достаточно открыто для пяти пар», — приводит слова Жулина «Р-Спорт».

Тренер отметил, что никто не сможет состязаться с французами Габриэллой Пападакис и Гийомом Сизероном и канадцами Тессой Виртью и Скоттом Моиром при успешном выступлении этих двух пар.

Две российские пары попали в тройку призёров в танцах на льду на ЧЕ по фигурному катанию в Москве.

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