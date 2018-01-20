Две российские пары попали в тройку призёров в танцах на льду на ЧЕ по фигурному катанию в Москве

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Две российские пары — Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв и Александра Степанова/Иван Букин — завоевали серебряные и бронзовые медали в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.

Победителями стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Французский дуэт набрал 203,16 балла по итогам короткой и произвольной программ, установив мировые рекорды по общей сумме баллов и в произвольной программе (121,87).

Боброва и Соловьёв показали результат 187,13 балла. Степанова и Букин — 184,86. 

Ещё один российский дуэт, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, стал шестым — 168,45.

Ранее российские фигуристы Евгения Тарасова и  Владимир Морозов выиграли чемпионат Европы в парном катании.

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