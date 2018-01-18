Российские фигуристы Тарасова и Морозов выиграли чемпионат Европы в парном катании
Российская пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве.
По сумме короткой и произвольной программ Тарасова и Морозов получили от судей 221,60 балла, опередив своих соотечественников Ксению Столбову и Фёдора Климова.
Бронзовыми призёрами чемпионата Европы в парном катании также стали российские спортсмены Наталья Забияко и Александр Энберт.
🔢 Pairs Overall Result— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 18 января 2018 г.
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#⃣ #EuroFigure#FigureSkatingpic.twitter.com/gQ2Hh7QRsP
Ранее сообщалось, что россиянка Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию, опередив двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.
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