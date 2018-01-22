Жулин уверен, что Загитова не повторит судьбу Липницкой

Российский тренер Александр Жулин выразил уверенность, что чемпионка Европы по фигурному катанию Алина Загитова не повторит судьбу Юлии Липницкой, у которой после успеха на Олимпиаде 2014 года в Сочи карьера пошла неудачно.

«Я за Загитову не боюсь. У неё же фамилия татарская, а все татары очень стойкие люди. Её точно не ждёт судьба Липницкой. А у Медведевой армянские корни, ей тоже не грозит ничего плохого», — сказал Жулин в эксклюзивном интервью RT.

Он также назвал Загитову и Евгению Медведеву явлением в фигурном катании и сравнил их с олимпийскими чемпионками Липницкой и Аделиной Сотниковой.

«Обе ученицы Этери Тутберидзе — это наше всё, явление в фигурном катании. Хотя и Липницкая, и Сотникова тоже были явлением. Все российские девушки в последнее время — это что-то», — сказал Жулин.

Ранее специалист объяснил, за счёт чего Загитова победила Медведеву на ЧЕ по фигурному катанию.