Жулин уверен, что Загитова не повторит судьбу Липницкой
«Я за Загитову не боюсь. У неё же фамилия татарская, а все татары очень стойкие люди. Её точно не ждёт судьба Липницкой. А у Медведевой армянские корни, ей тоже не грозит ничего плохого», — сказал Жулин в эксклюзивном интервью RT.
Он также назвал Загитову и Евгению Медведеву явлением в фигурном катании и сравнил их с олимпийскими чемпионками Липницкой и Аделиной Сотниковой.
«Обе ученицы Этери Тутберидзе — это наше всё, явление в фигурном катании. Хотя и Липницкая, и Сотникова тоже были явлением. Все российские девушки в последнее время — это что-то», — сказал Жулин.
Ранее специалист объяснил, за счёт чего Загитова победила Медведеву на ЧЕ по фигурному катанию.