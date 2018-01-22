Эксперт объяснил, за счёт чего Загитова победила Медведеву на ЧЕ по фигурному катанию

Российский тренер поделился эмоциями от выступления фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой на чемпионате Европы в Москве.

«Я хочу сказать, что Женя откаталась прекрасно. Загитова с юношеской непосредственностью и харизмой тоже была безумно хороша. Думаю, судьям было непросто решить, кого ставить на первое место. Видимо, сыграли свою роль прыжки Алины во второй части программ. Она их выполнила блистательно, набрала лишние баллы. А вторая оценка была выше у Жени. Олимпиада будет совсем другим турниром, а там у девушек всё начнётся сначала», — сказал Жулин в интервью RT.

По мнению специалиста, недавняя травма Медведевой не повлияла на её итоговое второе место на ЧЕ.

«Думаю, она уже здорова. Просто Загитова катает свою программу два года подряд, для неё выступать на соревнованиях — это удовольствие. Она вышла, покаталась без какого-то зажима. Женя ещё сможет за счёт опыта и авторитета выйти вперёд на Олимпиаде», — отметил Жулин.

Ранее Жулин назвал манеру катания фигуриста Дмитрия Алиева канадско-американской.