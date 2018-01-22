Бородюк официально уволен с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу

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Казахстанская федерация футбола (КФФ) официально объявила об отставке главного тренера национальной команды россиянина Александра Бородюка.

Контракт с 55-летним специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт КФФ.

В Казахстанской федерации футбола отмечают, что новый главный тренер национальной команды будет объявлен в ближайшее время.

Бородюк возглавил сборную Казахстана в феврале 2017 года, подписав контракт на три года. Под его руководством команда в семи матчах потерпела шесть поражений и один раз сыграла вничью.

Ранее Александр Бородюк подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу.

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