Бородюк официально уволен с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу
Контракт с 55-летним специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт КФФ.
В Казахстанской федерации футбола отмечают, что новый главный тренер национальной команды будет объявлен в ближайшее время.
Бородюк возглавил сборную Казахстана в феврале 2017 года, подписав контракт на три года. Под его руководством команда в семи матчах потерпела шесть поражений и один раз сыграла вничью.
Ранее Александр Бородюк подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу.