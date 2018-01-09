Россиянин Александр Бородюк подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу.

На заседании тренерского совета Федерации футбола Казахстана Бородюк доложил о причинах неудовлетворительных результатов, показанных национальной сборной. В ходе выступления он взял на себя ответственность за неудачные выступления главной команды страны, сообщает Sports.kz.

Не дожидаясь окончательного решения от Федерации футбола Казахстана, Бородюк подал в отставку.

Бородюк возглавил сборную Казахстана в феврале 2017-го, подписав контракт на три года. Под его руководством команда в семи матчах потерпела шесть поражений и один раз сыграла вничью.

Ранее Бородюку выразили недоверие в Федерации футбола Казахстана.