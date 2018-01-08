Российскому тренеру выразили недоверие в Казахстанской федерации футбола

Российскому тренеру Александру Бородюку было высказано недоверие во время заседания совета Казахстанской федерации футбола (КФФ).

Об этом сообщает Sports.kz.

Ожидается, что специалист покинет пост национальной команды. Сам Бородюк также поставил своей работе неудовлетворительную оценку.

Сборная Казахстана под руководством российского тренера потерпела шесть поражений в семи матчах и один раз сыграла вничью.

Ранее сообщалось, что Казахстан рассчитывает на Аршавина в качестве комментатора ЧМ-2018.