Первая ракетка мира Халеп вышла в четвертьфинал Australian Open

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Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Первая ракетка мира в двух сетах обыграла японку Наоми Осаку со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 19 минут. 

В 1/4 финала Australian Open Халеп cыграет с победительницей чешского противостояния Барбора Стрыцова — Каролина Плишкова.

Ранее сообщалось, что Роджер Федерер встретится с Томашем Бердыхом в 1/4 финала Australian Open.

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