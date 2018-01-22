Первая ракетка мира Халеп вышла в четвертьфинал Australian Open

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Первая ракетка мира в двух сетах обыграла японку Наоми Осаку со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

В 1/4 финала Australian Open Халеп cыграет с победительницей чешского противостояния Барбора Стрыцова — Каролина Плишкова.

Ранее сообщалось, что Роджер Федерер встретится с Томашем Бердыхом в 1/4 финала Australian Open.