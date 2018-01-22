Федерер встретится с Бердыхом в 1/4 финала Australian Open

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Швейцарец Роджер Федерер переиграл венгра Мартона Фучовича и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:4, 7:6 (7:3), 6:2. Игра продолжалась 2 часа 4 минуты.

В 1/4 финала Федерер встретится с Томашем Бердыхом, который переиграл итальянца Фабио Фоньини — 6:1, 6:4, 6:4.

Ранее россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в четвертьфинал Australian Open в парном разряде.

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