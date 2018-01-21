Болельщики итальянской «Вероны» устроили акцию против главного тренера
Болельщики итальянской «Вероны» устроили акцию против главного тренера команды Фабио Пеккьи после поражения от «Кротоне» со счётом 0:3 в матче Серии А.
Об этом сообщает Football Italia.
Пеккья не намерен самостоятельно подавать в отставку из-за неудовлетворительных результатов, но может быть уволен в ближайшее время.
Отмечается, что руководство клуба обсудит будущее специалиста 22 января.
«Верона» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Рубина» возглавил «Уотфорд».
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