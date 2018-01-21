Болельщики итальянской «Вероны» устроили акцию против главного тренера

Короткая ссылка
Болельщики итальянской «Вероны» устроили акцию против главного тренера команды Фабио Пеккьи после поражения от «Кротоне» со счётом 0:3 в матче Серии А.

Об этом сообщает Football Italia.

Пеккья не намерен самостоятельно подавать в отставку из-за неудовлетворительных результатов, но может быть уволен в ближайшее время. 

Отмечается, что руководство клуба обсудит будущее специалиста 22 января.

«Верона» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Рубина» возглавил «Уотфорд».

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru