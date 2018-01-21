Бывший главный тренер «Рубина» возглавил «Уотфорд»

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия возглавил английский «Уотфорд».

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Испанец подписал контракт на 1,5 года.

«Уотфорд» занимает 10-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

Грасия руководил «Рубином» в сезоне 2016/2017, после чего стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Ранее «Уотфорд» объявил об отставке главного тренера.