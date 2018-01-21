Бывший главный тренер «Рубина» возглавил «Уотфорд»

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Бывший главный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия возглавил английский «Уотфорд».

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Испанец подписал контракт на 1,5 года.

«Уотфорд» занимает 10-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

Грасия руководил «Рубином» в сезоне 2016/2017, после чего стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Ранее «Уотфорд» объявил об отставке главного тренера.

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