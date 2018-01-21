Шипулин заявил, что на масс-старте в Антхольце его подвёл инвентарь

Российский биатлонист Антон Шипулин подвёл итоги масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце.

«Меня сильно подвёл инвентарь. С первого круга понял, что лыжи сегодня придётся толкать. Скольжение было тяжёлое. У меня сегодня лыжи ехали хуже, чем у соперников», — приводит слова Шипулина официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

Шипулин отметил, что допустил много промахов при стрельбе и это помешало ему побороться за более высокие места.

Ранее сообщалось, что Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Антхольце, Шипулин стал девятым.