Конькобежка Шихова стала третьей на дистанции 1000 м на этапе КМ в Эрфурте

Российская конькобежка Екатерина Шихова завоевала бронзу в забеге на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира в немецком Эрфурте.