Конькобежка Шихова стала третьей на дистанции 1000 м на этапе КМ в Эрфурте

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Российская конькобежка Екатерина Шихова завоевала бронзу в забеге на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира в немецком Эрфурте.

Спортсменка показала результат 1 минута 16,6 секунды.

Победительницей стала представительница Австрии Ванесса Герцог (1 минута 15,26 секунды). На втором месте расположилась норвежка Хеге Бёкко (1 минута 15,52 секунды).

Другая конькобежка из России, Дарья Качанова, заняла четвёртое место.

Ранее сообщалось, что Фаткулина финишировала третьей на дистанции 500 м на этапе КМ по конькобежному спорту.

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