Фаткулина стала третьей на дистанции 500 м на этапе КМ по конькобежному спорту
Российская конькобежка Ольга Фаткулина финишировала третьей на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Эрфурте.
Фаткулина проиграла победительнице, австрийке Ванессе Герцог, 0,4 секунды. Второй оказалась представительница Чехии Каролина Эрбанова.
Другие спортсменки из России, Ангелина Голикова и Дарья Качанова, заняли седьмое и 20-е места соответственно.
Ранее сообщалось, что российские конькобежцы Козлов и Лаленкова одержали победы на этапе КМ в Эрфурте.
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