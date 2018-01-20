Фаткулина стала третьей на дистанции 500 м на этапе КМ по конькобежному спорту

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Российская конькобежка Ольга Фаткулина финишировала третьей на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Эрфурте.

Фаткулина проиграла победительнице, австрийке Ванессе Герцог, 0,4 секунды. Второй оказалась представительница Чехии Каролина Эрбанова.

Другие спортсменки из России, Ангелина Голикова и Дарья Качанова, заняли седьмое и 20-е места соответственно.

Ранее сообщалось, что российские конькобежцы Козлов и Лаленкова одержали победы на этапе КМ в Эрфурте.

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