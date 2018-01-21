Руководитель SMP Pacing Ротенберг: буду рад увидеть Квята в нашей команде

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Руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг готов сотрудничать с российским пилотом программы развития «Феррари» Даниилом Квятом.

«Я не знаю, какова будет его занятость в «Феррари», но я вне всяких сомнений буду рад, если он поедет за нашу команду в гонках на выносливость и будет выступать за рулём BR1. Для меня все пилоты из России очень близки», — цитирует Ротенберга «Чемпионат» со ссылкой на радио Спорт FM.

Он также отметил, что не отказался бы от выступления Квята в гонке «24 часа Ле-Мана» за рулём спортпрототипа BR1.

Ранее Ротенберг заявил, что российский пилот Сергей Сироткин попал в команду «Формулы-1» «Уильямс» по спортивному принципу.

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