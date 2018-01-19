Руководитель SMP Pacing Ротенберг: Сироткин оказался в команде «Уильямс» не по денежному, а по спортивному принципу

Руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг заявил, что российский пилот Сергей Сироткин попал в команду «Формулы-1» «Уильямс» по спортивному принципу.

«Деньги — важная составляющая. Но Сироткин оказался в команде «Уильямс» не по денежному принципу, а по спортивному. Думаю, поэтому команда и выбрала российского гонщика. Мы же вкладываем деньги в технологии», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Руководитель SMP Racong отметил, что успех Сироткина вдохновит детей на стремление попасть в «Формулу-1».

«По всей России уже более 1500 молодых картингистов, и они видят, что могут попасть в «Формулу-1», — сказал Ротенберг.

Ранее он отметил, что приход Сироткина в «Формулу-1» поможет развитию российского автоспорта.