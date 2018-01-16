Руководитель SMP Racing отметил, что приход Сироткина в «Формулу-1» поможет развитию российского автоспорта
Руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг заявил, что приход в «Формулу-1» россиянина Сергея Сироткина поспособствует развитию российского автоспорта.
«Это событие, несомненно, порадует российских болельщиков и окажет заметное влияние на развитие российского автоспорта», — цитирует Ротенберга SMP Racing.
Основатель программы также отметил, что участие российских пилотов в ключевых автоспортивных соревнованиях является одной из приоритетных задач организации.
Ранее сообщалось, что российский гонщик Сироткин будет выступать в «Формуле-1».
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