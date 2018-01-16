Российский гонщик Сироткин будет выступать в «Формуле-1»

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Российский гонщик Сергей Сироткин будет выступать в «Формуле-1» за команду «Уильямс».

«Сказать, что я счастлив и горжусь тем, что присоединился к такой известной команде, как «Уильямс», было бы преуменьшением. Я проделал огромную работу, очень рад и благодарен всем. Результат наших совместных усилий помог мне достичь моей мечты. Команда может быть уверена во мне, я приложу все усилия», — приводит слова Сироткина официальный сайт команды.

Сироткин стал третьим в истории россиянином, получившим место боевого пилота команды «Формулы-1» после Виталия Петрова и Даниила Квята. 

Ранее в «Ред Булл» объяснили причины увольнения Квята.

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