Российский гонщик Сироткин будет выступать в «Формуле-1»

Российский гонщик Сергей Сироткин будет выступать в «Формуле-1» за команду «Уильямс».

«Сказать, что я счастлив и горжусь тем, что присоединился к такой известной команде, как «Уильямс», было бы преуменьшением. Я проделал огромную работу, очень рад и благодарен всем. Результат наших совместных усилий помог мне достичь моей мечты. Команда может быть уверена во мне, я приложу все усилия», — приводит слова Сироткина официальный сайт команды.

Сироткин стал третьим в истории россиянином, получившим место боевого пилота команды «Формулы-1» после Виталия Петрова и Даниила Квята.

Ранее в «Ред Булл» объяснили причины увольнения Квята.