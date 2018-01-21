«Валенсия» потерпела поражение от «Лас-Пальмас» в матче чемпионата Испании по футболу

В матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» на выезде уступила «Лас-Пальмас» со счётом 1:2.

Забитыми мячами в составе победителей отметились полузащитник Хонатан Виера и форвард Хонатан Кальери.

Встречу футболисты «Валенсии» заканчивали вдевятером — во втором тайме с поля были удалены защитники Габриэль Паулиста и Рубен Везу.

Набрав 40 очков, «Валенсия» занимает третью строчку турнирной таблицы испанского чемпионата. От идущего вторым «Атлетико» команда Марселино Гарсии Тораля отстаёт на три балла.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» не смог обыграть «Жирону» в матче чемпионата Испании по футболу.