Эксперт: уверен, что Медведева разозлится и будет впахивать на тренировках
«Уверен, что Медведева сейчас разозлится и будет впахивать на тренировках. Она знает, в чём ей усиливаться и прибавлять, а может быть даже где-то пойти на определённый риск. Потенциал у нее очень большой», — цитирует эксперта «Р-Спорт».
По словам Авербуха, ещё в начале сезона-2017/18 он предполагал, что Загитова сможет составить конкуренцию Медведевой на крупных соревнованиях.
«Очень рад за Загитову. В начале сезона я был на тренировках, видел готовность Алины в тот момент уже, и было понятно, что она в этом сезоне будет очень сильна. Она как раз пришла к пику своей формы», — добавил призёр Олимпиады.
Ранее сообщалось, что Загитова стала чемпионкой Европы в одиночном катании, опередив Медведеву.