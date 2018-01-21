Эксперт: уверен, что Медведева разозлится и будет впахивать на тренировках

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал результаты чемпионата Европы по фигурному катанию в Москве, где россиянка Алина Загитова победила свою соотечественницу Евгению Медведеву.

«Уверен, что Медведева сейчас разозлится и будет впахивать на тренировках. Она знает, в чём ей усиливаться и прибавлять, а может быть даже где-то пойти на определённый риск. Потенциал у нее очень большой», — цитирует эксперта «Р-Спорт».

По словам Авербуха, ещё в начале сезона-2017/18 он предполагал, что Загитова сможет составить конкуренцию Медведевой на крупных соревнованиях.

«Очень рад за Загитову. В начале сезона я был на тренировках, видел готовность Алины в тот момент уже, и было понятно, что она в этом сезоне будет очень сильна. Она как раз пришла к пику своей формы», — добавил призёр Олимпиады.

Ранее сообщалось, что Загитова стала чемпионкой Европы в одиночном катании, опередив Медведеву.