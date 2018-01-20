Россиянка Загитова выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию

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Российская фигуристка Алина Загитова выиграла чемпионат Европы, который проходит в Москве, в женском одиночном катании. Победительница чемпионатов Европы и мира двух прошлых лет россиянка Евгения Медведева стала второй, третье место досталось итальянке Каролине Костнер.
Россиянка Загитова выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию
  • Алина Загитова
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

По сумме короткой и произвольной программ Загитова получила от судей 238,24 балла, опередив Медведеву (232,86 балла).

Представительница Италии Костнер набрала 204,25 балла.

Ранее Загитова рассказала о своём соперничестве с Медведевой.

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