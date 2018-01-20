Россиянка Загитова выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию
Российская фигуристка Алина Загитова выиграла чемпионат Европы, который проходит в Москве, в женском одиночном катании. Победительница чемпионатов Европы и мира двух прошлых лет россиянка Евгения Медведева стала второй, третье место досталось итальянке Каролине Костнер.
- Алина Загитова
- РИА Новости
- © Владимир Песня
По сумме короткой и произвольной программ Загитова получила от судей 238,24 балла, опередив Медведеву (232,86 балла).
Представительница Италии Костнер набрала 204,25 балла.
🔢 Ladies Overall Result— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 20 января 2018 г.
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#⃣ #EuroFigure#FigureSkatingpic.twitter.com/wpigjRzgqP
Ранее Загитова рассказала о своём соперничестве с Медведевой.
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