Россиянка Загитова выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию

Российская фигуристка Алина Загитова выиграла чемпионат Европы, который проходит в Москве, в женском одиночном катании. Победительница чемпионатов Европы и мира двух прошлых лет россиянка Евгения Медведева стала второй, третье место досталось итальянке Каролине Костнер.

Алина Загитова

РИА Новости

© Владимир Песня

По сумме короткой и произвольной программ Загитова получила от судей 238,24 балла, опередив Медведеву (232,86 балла). Представительница Италии Костнер набрала 204,25 балла. 🔢 Ladies Overall Result



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#⃣ #EuroFigure#FigureSkatingpic.twitter.com/wpigjRzgqP — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 20 января 2018 г. Ранее Загитова рассказала о своём соперничестве с Медведевой.