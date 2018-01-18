Загитова рассказала о соперничестве с действующей чемпионкой мира по фигурному катанию Медведевой
«Соревнование с Медведевой — обычная тренировка, мы уже выступали на одном льду», — цитирует спортсменку ТАСС.
По словам Загитовой, она поддерживает дружеские отношения со своей конкуренткой.
«Соперничество присутствует, но оно не плохое, в игровом стиле. Медведева делает каскад «три-три-три», я тоже пытаюсь. И меня это подстёгивает. Я стараюсь смотреть на себя, концентрироваться на себе, но для меня волнительно соревноваться с опытными и выдающимися соперницами», — добавила она.
Ранее сообщалось, что Загитова выиграла короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию, опередив Медведеву.