Загитова рассказала о соперничестве с действующей чемпионкой мира по фигурному катанию Медведевой

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Российская фигуристка Алина Загитова, показавшая лучший результат в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве, рассказала о соперничестве со своей соотечественницей, действующей чемпионкой мира в женском одиночном катании Евгенией Медведевой.

«Соревнование с Медведевой — обычная тренировка, мы уже выступали на одном льду», — цитирует спортсменку ТАСС.

По словам Загитовой, она поддерживает дружеские отношения со своей конкуренткой.

«Соперничество присутствует, но оно не плохое, в игровом стиле. Медведева делает каскад «три-три-три», я тоже пытаюсь. И меня это подстёгивает. Я стараюсь смотреть на себя, концентрироваться на себе, но для меня волнительно соревноваться с опытными и выдающимися соперницами», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Загитова выиграла короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию, опередив Медведеву.

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