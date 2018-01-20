СМИ: Стали известны подробности трансферной политики «Динамо»

Стали известны подробности трансферной политики «Динамо»

«Динамо» рассчитывает продать нападающего Вандерсона, взятого летом 2017 года в статусе свободного агента. Руководство динамовского клуба также намерено расстаться с полузащитниками Александром Зотовым и Александром Сапетой. Последнего планируют вывести из состава по дисциплинарным причинам, сообщает «Матч ТВ».

В качестве приобретений, помимо покупки российского нападающего Евгения Маркова, динамовцы рассчитывают на переход Константина Рауша. По версии СМИ, официальное объявление о подписании контракта с Раушем произойдёт 22 января.

Ранее СМИ сообщали, что футболист «Динамо» Павел Погребняк оштрафован на 9 млн рублей.