СМИ: Стали известны подробности трансферной политики «Динамо»

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Стали известны подробности трансферной политики «Динамо»

«Динамо» рассчитывает продать нападающего Вандерсона, взятого летом 2017 года в статусе свободного агента. Руководство динамовского клуба также намерено расстаться с полузащитниками Александром Зотовым и Александром Сапетой. Последнего планируют вывести из состава по дисциплинарным причинам, сообщает «Матч ТВ».

В качестве приобретений, помимо покупки российского нападающего Евгения Маркова, динамовцы рассчитывают на переход Константина Рауша. По версии СМИ, официальное объявление о подписании контракта с Раушем произойдёт 22 января.

Ранее СМИ сообщали, что футболист «Динамо» Павел Погребняк оштрафован на 9 млн рублей.

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