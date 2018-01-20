СМИ: Футболист «Динамо» Погребняк оштрафован на 9 млн рублей

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Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк оштрафован на 9 млн рублей.

Руководство «Динамо» приняла такое решение за то, что футболист в день календарного матча своей команды на игру итальянской Серии А «Ювентус» — «Интер». Погребняк также был замечен на фото в спартаковской экипировке.

«В итоге клуб сохранил за Погребняком официальный оклад в 300 тысяч рублей, но лишил его 9-миллионной месячной надбавки. Пока это разовая акция», — сообщает «Матч ТВ».

«Динамо» также намерено уволить футболиста, подав в понедельник заявление на расторжение контракта в Российский футбольный союз (РФС). Погребняк, в свою очередь, утверждает, что хочет играть в футбол и не предпринимает никакий действий в адрес клуба.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет штрафовать Луиса Адриано за публикацию фотографий, на которых он пьёт пиво.

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