Шипулин: выступил неплохо, если учесть, что Бё и Фуркад недосягаемы весь сезон

Россиянин Антон Шипулин прокомментировал своё выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце, где он показал третий результат, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Бё и французу Мартену Фуркаду.

«Чувствовал себя неплохо. Не сказал бы, что сегодня выкладывался на максимум. Сегодня самая главная задача была — отстреляться хорошо на рубежах. Почти справился, чуть-чуть не хватило. Первый выстрел меня подвёл. Но в целом, если учесть, что первые два спортсмена недосягаемы весь сезон и сегодня были, то выступил сегодня неплохо», — цитирует россиянина «Чемпионат».

По словам Шипулина, он был расстроен тем, что значительную часть дистанции гонки ему пришлось преодолевать в одиночку.

«Хочется, конечно, чтобы впереди были соперники, чтобы за ними можно было «посидеть», но получилось только на первом круге. Сзади соперники, конечно, это ещё лучше, но всё-таки это гонка с общего старта, так скажем. Здесь хочется поконкурировать с соперниками, посмотреть, в каком они состоянии и насколько хорош ты», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Бё выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Антхольце.