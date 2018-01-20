Тренер женской сборной России по биатлону Коновалов — о составе на ОИ-2018: мы немного в замешательстве

Старший тренер Сергей Коновалов подтвердил состав женской сборной России по биатлону, которая поедет на чемпионат Европы в итальянском Риднау.

Телекомментатор Дмитрий Губерниев ранее сообщил, что биатлонистка Светлана Миронова не выступит на чемпионате Европы. Однако тренер опроверг эту информацию.

«Все фамилии уже известны, Миронова в их числе. Относительно Ульяны Кайшевой: она, как и планировалось, готовилась с резервной командой и будет продолжать работать с ними», — приводит слова Коновалова «Спорт-Экспресс».

Наставник также ответил на вопрос, когда ждать оглашения состава сборной на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Мы тоже не знаем. В свете последних событий мы сами немного в замешательстве. Есть внутреннее понимание состава, но озвучивать его ещё рано», — сказал Коновалов.

Ранее стал известен состав сборной России по биатлону на ЧЕ в Риднау.