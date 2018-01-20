Тренер Макгрегора считает, что ирландец нокаутирует Нурмагомедова во втором раунде

Джон Кавана, тренер ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, отметил, что наблюдает за россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Конечно, я наблюдаю за Хабибом. Если он будет стоять перед Конором так же, как перед Барбозой, это плохо кончится, ведь у Конора в руках убойная сила. Мне трудно представить что-либо кроме победы Макгрегора нокаутом. Тем не менее, мы должны быть готовы ко всему», — цитирует Кавану MMA Fighting.

Он также выразил надежду, что поединок Нурмагомедов — Макгрегор состоится уже в 2018 году.

«Отличный борец против бойца, который хорошо работает в стойке. Думаю, Конор нокаутирует его во втором раунде», — сказал Кавана.

Ранее Нурмагомедов сказал о поединке с Фергюсоном в Нью-Йорке, что «бой будет почти в России»