Тренер Макгрегора считает, что ирландец нокаутирует Нурмагомедова во втором раунде

Короткая ссылка
Джон Кавана, тренер ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, отметил, что наблюдает за россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Конечно, я наблюдаю за Хабибом. Если он будет стоять перед Конором так же, как перед Барбозой, это плохо кончится, ведь у Конора в руках убойная сила. Мне трудно представить что-либо кроме победы Макгрегора нокаутом. Тем не менее, мы должны быть готовы ко всему», — цитирует Кавану MMA Fighting.

Он также выразил надежду, что поединок Нурмагомедов — Макгрегор состоится уже в 2018 году.

«Отличный борец против бойца, который хорошо работает в стойке. Думаю, Конор нокаутирует его во втором раунде», — сказал Кавана.

Ранее Нурмагомедов сказал о поединке с Фергюсоном в Нью-Йорке, что «бой будет почти в России»

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Бокс/ММА
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru