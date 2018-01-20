Емельяненко рассказал о своём отношении к сопернику по поединку Миру

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Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко высказался о сопернике по четвертьфинальному поединку в Гран-при Bellator Фрэнке Мире.

«Фрэнк — замечательный боец, один из лучших. Он бывший чемпион UFC, побеждал топовых бойцов», — цитирует Емельяненко ТАСС.

По словам россиянина, он рад тому, что ему достался такой сильный соперник.

Ранее была названа дата проведения поединка между Емельяненко и Миром в рамках Гран-при Bellator.

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