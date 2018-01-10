Названа дата проведения поединка между Емельяненко и Миром в рамках Гран-при Bellator

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Четвертьфинальный поединок Гран-при Bellator в тяжёлом весе между российским бойцом смешанного стиля Фёдором Емельяненко и американцем Фрэнком Миром состоится 21 апреля 2018 года.

Об этом сообщает телекомпания OSN Sports, владеющая правами на показ турнира.

Местом проведения боя Емельяненко — Мир был выбран американский город Роузмонт (штат Иллинойс).

Ранее в Bellator подтвердили, что Емельяненко сразится с Миром в четвертьфинале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.

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