Названа дата проведения поединка между Емельяненко и Миром в рамках Гран-при Bellator

Четвертьфинальный поединок Гран-при Bellator в тяжёлом весе между российским бойцом смешанного стиля Фёдором Емельяненко и американцем Фрэнком Миром состоится 21 апреля 2018 года.

Об этом сообщает телекомпания OSN Sports, владеющая правами на показ турнира. Местом проведения боя Емельяненко — Мир был выбран американский город Роузмонт (штат Иллинойс). Ранее в Bellator подтвердили, что Емельяненко сразится с Миром в четвертьфинале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.