Футболист Фернандо: в России не сталкивался с прямым проявлением расизма

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Полузащитник московского «Спартака» бразилец Фернандо рассказал, сталкивался ли с расизмом в России.

«В России случались моменты, когда я приезжал куда-то и понимал, что на меня смотрят как-то странно, что я отличаюсь. От этого становится некомфортно. Но не назову эти случаи прямым проявлением расизма», — приводит слова Фернандо «Спорт-Экспресс».

По словам футболиста, несмотря на понимание того, что что-то идёт не так, он всегда старается не форсировать тему расизма, не жаловаться и не раскручивать скандал.

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Джикия может быть прооперирован в понедельник.

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