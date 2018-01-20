«Боруссия» сыграла вничью с «Гертой» в матче Бундеслиги

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Дортмундская «Боруссия» на выезде сыграла вничью с берлинской «Гертой» в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча завершилась вничью 1:1.

На гол нападающего «Герты» Дейви Зельке, гости ответили результативным ударом полузащитника Сидзи Кагавы.

Для «Боруссии» эта ничья стала второй подряд. В активе команды из Дортмунда 30 очков, и третье место. «Герта» с 25 баллами осталась 11-й.

Ранее сообщалось, что Константин Рауш подписал контракт с «Динамо».

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