СМИ: Рауш подписал контракт с «Динамо»

Защитник немецкого «Кёльна» и сборной России по футболу Константин Рауш подписал контракт с московским «Динамо».

Как сообщает Kicker, футболист прилетел в Москву и уже подписал соглашение с российским клубом.

Рауш выступает за «Кёльн» с 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах Бундеслиги, но результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось, что Рауш перейдёт в «Динамо» за €1,5 млн.