СМИ: Футболист «Кёльна» Рауш перейдёт в «Динамо» за €1,5 млн

Московское «Динамо» договорилось о трансфере российского защитника немецкого «Кёльна» Константина Рауша.

«Рауш сегодня пройдёт медобследование в «Динамо» и подпишет контракт на три года с отступными в €5 млн. Российский клуб заплатит за футболиста €1,5 млн», — приводит слова источника ТАСС.

Ни Рауш, ни «Динамо» пока не подтвердили информацию.

Ранее передача Рауша помогла «Кёльну» одержать победу над «Боруссией» в матче чемпионата Германии по футболу.