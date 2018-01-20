НХЛ оштрафовала Малкина за удар сопернику клюшкой между ног

Национальная хоккейная лига (НХЛ) оштрафовала российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина на $5 тыс. за удар сопернику клюшкой между ног.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В первом периоде матча с «Лос-Анджелес Кингз» Малкин клюшкой ударил между ног нападающему Дастину Брауну. Во время матча данный эпизод не попал в поле зрения судей.

Ранее сообщалось, что шайба и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Лос-Анджелес».