Колобков поздравил Алиева с серебряной наградой ЧЕ по фигурному катанию

Короткая ссылка
Министр спорта России Павел Колобков поздравил Дмитрия Алиева с занятым вторым местом на чемпионате Европы по фигурному катанию, проходящем в Москве.

«Очень рад за Дмитрия Алиева. Его дебют на чемпионате Европы несомненно удался. От всей души поздравляю Диму и его тренерский штаб во главе с Евгением Рукавицыным с серебряной наградой», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Он выразил сожаление, что что другому воспитаннику петербургской школы фигурного катания — Михаилу Коляде, завоевавшему бронзу, не удалось выполнить всё задуманное.

«Уверен, что к следующему важному старту Валентина Чеботарева подведёт Михаила в абсолютной готовности. Отмечу ещё дебют на чемпионате Европы Александра Самарина, которому удалось с девятого места в короткой программе в итоге подняться на шестое. И, конечно, хочу пожелать успеха нашим девушкам и танцевальным парам, которые разыграют награды домашнего чемпионата Европы в субботу», — добавил министр.

Ранее Илья Авербух назвал выступление Алиева на ЧЕ по фигурному катанию сенсационным.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Фигурное катание
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru