Колобков поздравил Алиева с серебряной наградой ЧЕ по фигурному катанию

Министр спорта России Павел Колобков поздравил Дмитрия Алиева с занятым вторым местом на чемпионате Европы по фигурному катанию, проходящем в Москве.

«Очень рад за Дмитрия Алиева. Его дебют на чемпионате Европы несомненно удался. От всей души поздравляю Диму и его тренерский штаб во главе с Евгением Рукавицыным с серебряной наградой», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Он выразил сожаление, что что другому воспитаннику петербургской школы фигурного катания — Михаилу Коляде, завоевавшему бронзу, не удалось выполнить всё задуманное.

«Уверен, что к следующему важному старту Валентина Чеботарева подведёт Михаила в абсолютной готовности. Отмечу ещё дебют на чемпионате Европы Александра Самарина, которому удалось с девятого места в короткой программе в итоге подняться на шестое. И, конечно, хочу пожелать успеха нашим девушкам и танцевальным парам, которые разыграют награды домашнего чемпионата Европы в субботу», — добавил министр.

Ранее Илья Авербух назвал выступление Алиева на ЧЕ по фигурному катанию сенсационным.