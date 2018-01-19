Авербух назвал выступление Алиева на ЧЕ по фигурному катанию сенсационным

Вице-чемпион Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал выступление Дмитрия Алиева на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.

«Давление на Алиева было двойное, ведь ещё есть давление отбора на Олимпиаду, а он проиграл на чемпионате России Александру Самарину. А здесь такое победное выступление. Я думаю, что Алиев гарантировал себе поездку на Олимпиаду в Пхёнчхан. Это двойная победа», — приводит слова Авербуха «Р-Спорт».

Он отметил, что Алиев стал для него главным героем мужского турнира на чемпионате Европы.

«Это действительно было катание очень сбалансированное, с хорошим чемпионским напором. Я очень рад за тренера Евгения Рукавицына, за хореографа. Алиев прошёл тяжёлые травмы и не дрогнул после выступления Хавьера Фернандеса. Для меня он герой. Это по-настоящему сенсационное выступление», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что Алиев завоевал серебро чемпионата Европы по фигурному катанию, проходящего в Москве.