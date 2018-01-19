Россиянин Алиев завоевал серебро ЧЕ по фигурному катанию, Коляда — третий
Россиянин Дмитрий Алиев стал серебряным призёром чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве.
По итогам двух прокатов спортсмен набрал 274,06 балла.
Чемпионом Европы стал испанец Хавьер Фернандес. Тройку призёров замкнул ещё один представитель России — Михаил Коляда.
Александр Самарин стал шестым.
Ранее сообщалось, что две российские пары — в тройке лучших после короткой программы на ЧЕ в Москве.
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