Россиянин Алиев завоевал серебро ЧЕ по фигурному катанию, Коляда — третий

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Россиянин Дмитрий Алиев стал серебряным призёром чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве.

По итогам двух прокатов спортсмен набрал 274,06 балла.

Чемпионом Европы стал испанец Хавьер Фернандес. Тройку призёров замкнул ещё один представитель России — Михаил Коляда.

Александр Самарин стал шестым.

Ранее сообщалось, что две российские пары — в тройке лучших после короткой программы на ЧЕ в Москве.

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