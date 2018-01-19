В ЕГФ уточнили, что лишат медалей молодёжного ЧЕ только попавшихся на допинге гандболисток, а не всю сборную

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В Европейской федерации гандбола (ЕГФ) уточнили наказание для российских гандболисток за употребление допинга, сообщив, что только три дисквалифицированные спортсменки, а не вся сборная, лишены серебряных медалей молодёжного чемпионата Европы 2017 года.

«Данное решение касается только трёх игроков, они лишены медалей. Решение по всей федерации будет принято в феврале-марте, дело в настоящий момент заведено», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря ЕГФ Джей Джей Роулэнд.

19 января стало известно, что ЕГФ лишила женскую молодёжную сборную России серебряных наград ЧЕ-2017 из-за положительных допинг-проб Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной.

Ранее олимпийская чемпионка по Гандболу Анна Сень заявила, что ФГР должна возложить ответственность на врача команды.

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