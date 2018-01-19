Женская молодёжная сборная России по гандболу лишена серебра ЧЕ-2017 из-за допинга

Европейская гандбольная федерация (ЕГФ) лишила серебряных медалей молодёжную женскую сборную России на чемпионате Европы 2017 года.

Результаты россиянок аннулированы из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает официальный сайт ЕГФ.

Допинг-пробы Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной дали положительный результат. Гандболистки отстранены от соревнований на 20 месяцев. Дисквалификация будет действовать с 12 сентября 2017 года.

Ранее главный тренер женской национальной команды России Евгений Трефилов заявил, что Россия «не такая дурная страна, чтобы через дырку в тумбочке выносили допинг-пробы».